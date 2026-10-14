Каким будет день подскажут звездыОВЕН (21.03 — 20.04) Сегодня вам хочется изо всех сил ничего не делать.
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