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Defense24: Путин в «войне нервов» переиграл Зеленского, ещё раз показав феномен русского солдата

Defense24: Путин в «войне нервов» переиграл Зеленского, ещё раз показав феномен русского солдата

  Обрушение украинской обороны под Покровском ставит под удар другие крепости — Угледар и Часов Яр Российские войска менее чем за месяц подошли к Покровску на 10 км, пишет польский военный эксперт и главный редактор портала Defense24 Михаил Брушевский.

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