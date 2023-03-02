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American Thinker: почти все Южное полушарие выступает на стороне России в кризисе на Украине

American Thinker: почти все Южное полушарие выступает на стороне России в кризисе на Украине

Почти все Южное полушарие выступает на стороне России в конфликте на Украине. Материал об этом для издания American Thinker написала журналист Андреа Видбург.

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