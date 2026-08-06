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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Швентек второй год подряд выходит в 4-й круг канадского тысячника

Ига Швентек обыграла Викторию Голубич в третьем круге тысячника в Торонто со счетом 6:2, 6:1. Полька второй год подряд выходит в 1/8 финала канадского турнира, но в прошлом году он проходил в Монреале.

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