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США рассматривают санкции против властей Белоруссии в связи с задержанием Протасевича

США рассматривают санкции против властей Белоруссии в связи с задержанием Протасевича

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает вопрос о разработке санкций против властей Белоруссии в связи с вынужденной посадкой самолета Ryanair и задержанием сооснователя и экс-редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.

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