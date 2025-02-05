Осталось 2 дня. Фронт замер: Решающий бой за Курщину. Прорыв - Эшелоны ВСУ срочно переброшены с польской границы. ВС России отступили

На Курском направлении вновь началась тактическая пауза. Фронт замер, однако, несмотря на непогоду, позиционные бои продолжаются, а наши войска под Суджей смогли значительно расширить плацдарм для дальнейшего наступления на вражеский гарнизон.
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