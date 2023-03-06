Житель Мурино приставал к детям в магазине с просьбами о совместном досуге за угощения

Соседи вызвали полицию, пока найти злоумышленника не удалось. Мужчина лет 40 странно вел себя в одном из магазинов Мурино 4 марта: он приставал к детям (мальчикам и девочкам) и подросткам, предлагая им заняться неприличными делами за угощения.