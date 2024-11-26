FESCO vs Магомедовы: от британских интересов до ширмы Кожемяко

В руки редакции УтроNews попали документы Высокого суда Англии и Уэльса, из которых видна вся офшорная пирамида связей FESCO и эпизод возможного участия в истории доверенного лица губернатора Олега Кожемяко.
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