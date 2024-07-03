Кухарук и Цивилев обсудят развитие технологий для увеличения добычи нефти и газа

СУРГУТ, 3 июля, ФедералПресс. Югра – один из главных добытчиков нефти в России. Как увеличить объем освоения труднодоступных запасов природных ресурсов – обсудили врио губернатора Югры Руслан Кухарук и глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев.
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