Анфиса Чехова раскрыла необыкновенную тайну своего похудения на 30 кг

Еще свежи в памяти те времена, когда у Анфисы Чеховой пышной была не только грудь. В какой-то момент Анфиса даже решила плюнуть на свою фигуру и начала устраивать какие-то бодипозитивные мероприятия для себе подобных.
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