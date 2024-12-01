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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лыжи. Кубок мира. Амундсен, Гульберг, Крюгер, Пеллегрино, Халварссон, Поромаа пробегут масс-старт свободным стилем

Кубок мира по лыжным гонкам-2024/25 1-й этап Рука, Финляндия Мужчины Масс-старт, 20 км, свободный стиль Начало – 11:30 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч! Арена».

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