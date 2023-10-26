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20 советов психолога Дейла Карнеги

20 советов психолога Дейла Карнеги

Писатель, психолог и педагог Дейл Карнеги мыслил и жил по принципу «в мире нет плохих людей». Есть лишь неприятные обстоятельства, которые можно легко изменить, лишь изменив к ним отношение.

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Комментарии
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В
Валерий
Карнеги не психолог, а предприниматель. Этим все и сказано.
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4 д.
ДР
Джошуа Рестон
пробовала жить по Карнеги, в итоге жизнь изменилась в худшую сторону, причем сильно.
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3 д.
Вера Ванидовская
А вернее жить по Библии. Это беспроигрышно.
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3 д.

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