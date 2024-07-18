Новый закон Совфеда об обеспечении социальных вкладов для малоимущих россиян Ирэн ОрлонскаяНа последнем заседании Совет Федерации было принято важное решение о создании специальных банковских продуктов для граждан с низкими доходами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии