Протоиерей Павленко: ВСУ устанавливают пулеметы в алтарях храмов

Украинские военные размещают пулемёты в алтарях церквей, используя их в качестве укрытий, сообщил РИА Новости протоиерей Андрей Павленко, представитель Украинской православной церкви, который был освобождён из украинского плена в 2022 году.
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