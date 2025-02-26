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Протоиерей Павленко: ВСУ устанавливают пулеметы в алтарях храмов

Протоиерей Павленко: ВСУ устанавливают пулеметы в алтарях храмов

Украинские военные размещают пулемёты в алтарях церквей, используя их в качестве укрытий, сообщил РИА Новости протоиерей Андрей Павленко, представитель Украинской православной церкви, который был освобождён из украинского плена в 2022 году.

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