Борис Надеждин оказался хитрее, чем все думали: Так переобуться в воздухе надо уметь

Зоя Копань Ну, а Аргентина вообще во главе всей планеты, это же надо так деградировать, чтобы выбрать в президенты фрика, хотя у наших не братьев есть клоун!

Зоя Копань Нашей многострадальной Родины осталось выбрать еврея в президенты, хотя премьеры то были и что они сделали со страной? Начиная от Березовского(серый кардинал Ельцина), Ходорковский(убийца и мошенник), Немцов, Явлинский(со своей дебильной программой 500 дней), да вообще их тьма и наконец "свет в окошке" Надеждин(надежда всех сваливших за бугор), авось прокатит!