Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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  • Зоя Копань
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Борис Надеждин оказался хитрее, чем все думали: Так переобуться в воздухе надо уметь

Борис Надеждин оказался хитрее, чем все думали: Так переобуться в воздухе надо уметь

Царьград Фото: globallookpress.com Борис Надеждин, намеревающийся участвовать в президентских выборах, стремительно меняет риторику.

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Комментарии
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Зоя Копань
Ну, а Аргентина вообще во главе всей планеты, это же надо так деградировать, чтобы выбрать в президенты фрика, хотя  у наших не братьев есть клоун!
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2 час.
Зоя Копань
Нашей многострадальной Родины осталось выбрать еврея в президенты, хотя премьеры то были и что они сделали со страной? Начиная от Березовского(серый кардинал Ельцина), Ходорковский(убийца и мошенник), Немцов, Явлинский(со своей дебильной программой 500 дней), да вообще их тьма и наконец &quot;свет в окошке&quot; Надеждин(надежда  всех сваливших за бугор), авось прокатит!
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2 час.
Лариса Голубицкая
Не так то просто стать кандидатом в президенты,а этой особи разрешили.Потому что знают,что он нахрен никому не нужен,ну так же как собчачке.
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1 час.

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