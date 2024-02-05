Царьград Фото: globallookpress.com Борис Надеждин, намеревающийся участвовать в президентских выборах, стремительно меняет риторику.
Борис Надеждин оказался хитрее, чем все думали: Так переобуться в воздухе надо уметь
Комментарии
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Зоя Копань
Ну, а Аргентина вообще во главе всей планеты, это же надо так деградировать, чтобы выбрать в президенты фрика, хотя у наших не братьев есть клоун!
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2 час.
Зоя Копань
Нашей многострадальной Родины осталось выбрать еврея в президенты, хотя премьеры то были и что они сделали со страной? Начиная от Березовского(серый кардинал Ельцина), Ходорковский(убийца и мошенник), Немцов, Явлинский(со своей дебильной программой 500 дней), да вообще их тьма и наконец "свет в окошке" Надеждин(надежда всех сваливших за бугор), авось прокатит!
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2 час.
Лариса Голубицкая
Не так то просто стать кандидатом в президенты,а этой особи разрешили.Потому что знают,что он нахрен никому не нужен,ну так же как собчачке.
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1 час.
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