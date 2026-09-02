Юрист Хаминский рассказал, как доказать устное согласие на отпуск

Юрист Александр Хаминский поясняет, что устное согласие на отпуск может быть оправданием прогула, если работник представит доказательства, такие как переписка или аудиозаписи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Банки могут начат...
- Британское гражда...
- Жители Германии о...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым