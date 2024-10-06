Срочные поставки "Триумфа" в Иран - причина того, что Израиль медлит с ответом: У комплекса С-400 появился шестой зарубежный оператор

валерии темников

О деятельности и результативности КИНЖАЛов, ИСКАНДЕРов, КАЛИБРов мы наслышаны, а вот о С 400 что то вообще ни слуху ни духу, как и о танке Т 14. Вроде бы в Сирии их испытывали в боевой обстановке. Участвуют ли они на СВО? Или ИХ берегут на бойню с НАТО?