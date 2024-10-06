Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Срочные поставки "Триумфа" в Иран - причина того, что Израиль медлит с ответом: У комплекса С-400 появился шестой зарубежный оператор

Срочные поставки "Триумфа" в Иран - причина того, что Израиль медлит с ответом: У комплекса С-400 появился шестой зарубежный оператор

Помнится ещё совсем недавно, мы все с растущим изо дня в день удивлением ожидали жесткий ответ Ирана на целый ряд акций израильтян против командующих КСИР и ближайших союзников Исламской Республики.

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Комментарии
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Brigitte Queck
Срочные поставки &quot;Триумфа&quot; в Иран - причина того, что Израиль медлит с ответом: У комплекса С-400 появился шестой зарубежный оператор. БРАВО РОССИЯ !!!
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7 час.
BQ
Brigitte Queck
Срочные поставки &quot;Триумфа&quot; в Иран - причина того, что Израиль медлит с ответом: У комплекса С-400 появился шестой зарубежный оператор. БРАВО РОССИЯ !!!&gt; Б.Квек
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7 час.
валерии темников
О деятельности и результативности КИНЖАЛов, ИСКАНДЕРов, КАЛИБРов мы наслышаны, а вот о С 400 что то вообще ни слуху ни духу, как и о танке  Т 14. Вроде бы в Сирии их испытывали в боевой обстановке. Участвуют ли они на СВО?  Или ИХ берегут на бойню с  НАТО?
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2 час.

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