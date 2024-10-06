Срочные поставки "Триумфа" в Иран - причина того, что Израиль медлит с ответом: У комплекса С-400 появился шестой зарубежный оператор
Помнится ещё совсем недавно, мы все с растущим изо дня в день удивлением ожидали жесткий ответ Ирана на целый ряд акций израильтян против командующих КСИР и ближайших союзников Исламской Республики.
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Срочные поставки "Триумфа" в Иран - причина того, что Израиль медлит с ответом: У комплекса С-400 появился шестой зарубежный оператор.
БРАВО РОССИЯ !!!
Срочные поставки "Триумфа" в Иран - причина того, что Израиль медлит с ответом: У комплекса С-400 появился шестой зарубежный оператор.
БРАВО РОССИЯ !!!> Б.Квек
О деятельности и результативности КИНЖАЛов, ИСКАНДЕРов, КАЛИБРов мы наслышаны, а вот о С 400 что то вообще ни слуху ни духу, как и о танке Т 14. Вроде бы в Сирии их испытывали в боевой обстановке. Участвуют ли они на СВО? Или ИХ берегут на бойню с НАТО?
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