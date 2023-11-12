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МЧС России по Москве: В течение дня усиление ветра с порывами до 17 м/c

В Москве в воскресенье, 12 ноября ожидаются дождь и усиление ветра с порывами до 17 м/c. Об этом сообщает «Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по г.

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