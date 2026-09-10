Житель Кемерова украл 50 тысяч рублей с карты покойного брата

Житель Кемерова подозревается в хищении средств с банковского счёта своего покойного брата. Забрав из медицинского учреждения личные вещи умершего, в числе которых находился мобильный телефон, мужчина вместо организации похорон воспользовался устройством для перевода 50 тысяч рублей на собственный счёт через мобильный банк.
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