Житель Кемерова украл 50 тысяч рублей с карты покойного брата

Житель Кемерова подозревается в хищении средств с банковского счёта своего покойного брата. Забрав из медицинского учреждения личные вещи умершего, в числе которых находился мобильный телефон, мужчина вместо организации похорон воспользовался устройством для перевода 50 тысяч рублей на собственный счёт через мобильный банк.