ConsInt: в Перу нашли 27 новых видов животных и насекомых

Международная группа ученых из природоохранной организации Conservation International (ConsInt) представила результаты экспедиции в перуанскую Амазонию 2022 года, в ходе которой исследователи нашли 27 новых видов фауны.
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