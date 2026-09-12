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Царьград

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Несколько десятков пострадавших, одна жертва: Новые подробности аварии в Прикамье

Несколько десятков пострадавших, одна жертва: Новые подробности аварии в Прикамье

Стали известны новые подробности смертельной аварии, произошедшей в Прикамье. Источники сообщают, что количество пострадавших во время ДТП увеличилось.

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