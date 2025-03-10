Нераскрытый цветок: 5 красивых советских актрис, которые ушли из жизни молодыми Ольга БезродняяПять советских актрис, чья жизнь оборвалась в молодом возрасте: Инне Бурдученко, Изольде Извицкой, Микаэле Дроздовской, Надежде Смирновой и Ирине Метлицкой, могли бы еще играть и сниматься в фильмах.