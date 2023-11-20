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Некит: «Спартак», Федун, предлагаю сыграть с 2Drots – битва за народную команду. Не за медиафутбольную, а всероссийскую»

– «Динамо» – топ, ЦСКА – топ. Но есть что-то повыше. Допустим, «Спартак». – Это в твоих личных суждениях? – Ну, это народная команда.

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