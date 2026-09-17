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Лантратова: семьи с двумя и более детьми могут получить возврат части НДФЛ

Лантратова: семьи с двумя и более детьми могут получить возврат части НДФЛ

Работающие родители двух и более детей при соблюдении ряда условий могут с 2026 года вернуть часть уплаченного НДФЛ.

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