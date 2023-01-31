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Украинскому футболисту «Челси» Мудрику пришлось извиняться за расизм

Украинскому футболисту «Челси» Мудрику пришлось извиняться за расизм

Украинский новичок лондонского «Челси» Михаил Мудрик извинился за расистские высказывания. Футболист «Челси» Михаил Мудрик оказался в центре расистского скандала и был вынужден извиняться за видеоролик, опубликованный им летом 2022 года в TikTok.

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