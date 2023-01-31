Украинскому футболисту «Челси» Мудрику пришлось извиняться за расизм

Украинский новичок лондонского «Челси» Михаил Мудрик извинился за расистские высказывания. Футболист «Челси» Михаил Мудрик оказался в центре расистского скандала и был вынужден извиняться за видеоролик, опубликованный им летом 2022 года в TikTok.