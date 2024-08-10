Atari возрождает свою классическую игру Breakout на базе Ethereum Layer-2

Atari, имя, которое звучит как ностальгический звонок для многих геймеров, вновь в центре внимания. Компания решила вдохнуть новую жизнь в классическую игру Breakout, перенеся ее на современную блокчейн-платформу Base.
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