Хэмилтон в световых годах от рекорда Райкконена. Занимательная статистика

FerrariВсего четвёртый раз в истории после Швейцарии-1951, Аргентины-1954 и ЮАР-1993 гонка открытия сезона прошла под дождём; Ландо Норрис одержал пятую победу в Формуле 1 и впервые в карьере возглавил чемпионат; Ландо Норрис стал первым пилотом McLaren, вышедшим в лидеры чемпионата, после Льюиса Хэмилтона на Гран При Канады-2012; Фото: Red Bull Content PoolВпервые Ландо Норрис выиграл две гонки подряд, учитывая его успех в финале прошлого сезона в Абу-Даби; Макс Ферстаппен четвертый раз финишировал вторым при победе Ландо Норриса; Макс Ферстаппен впервые с мая 2022 года лишился лидерства в чемпионате.