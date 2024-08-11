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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Необходимо ли делать физические упражнения в течении и после рабочего дня?

Необходимо определить виды работы по положению тела: — положение сидя — положение стоя. Стоит отметить, что длительное пребывание в любом из этих положений приводит к утомлению тонических мышц – тех, которые отвечают за поддержание положения тела в пространстве: мышцы шеи и головы, мышцы, выпрямляющие позвоночник.

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