Иностранные наемники в Селидово: летний эпизод с переводчиком в магазине

В Селидово, расположенном в ДНР, летом 2024 года замечены темнокожие иностранные наемники. Жительница города, Марина Ковалева, рассказала о встрече с ними в магазине, где они пользовались переводчиком на телефоне для общения с продавцом.
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