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Невеста

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На чём нельзя экономить при организации свадьбы: 5 ключевых статей расходов

На чём нельзя экономить при организации свадьбы: 5 ключевых статей расходов

Свадебная индустрия переживает не лучшие времена: цены на аренду площадок, услуги подрядчиков и декор выросли в разы.

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