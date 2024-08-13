В правящей партии Грузии назвали виновных в войне 2008 года

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили начал войну в 2008 году по указке внешних сил. Виновных в развязывании конфликта назвали в пресс-релизе правящей партии республики «Грузинская мечта», передает ТАСС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии