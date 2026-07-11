Россиянам рассказали о способах защиты автомобиля от кражи бензина

Риск слива топлива особенно высок на неохраняемых стоянках и в спальных районах с низкой освещенностью Автоэксперт Дмитрий Попов в интервью "Абзацу" поделился советами по защите автомобиля от кражи топлива.
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