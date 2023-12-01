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Обамеянг и Гакпо – среди претендентов на звание игрока недели в ЛЕ

Обамеянг и Гакпо – среди претендентов на звание игрока недели в ЛЕ

УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока 5-го тура группового этапа Лиги Европы. Форвард «Фрайбурга» Михаэль Грегорич сделал хет-трик и голевую передачу в матче с «Олимпиакосом» (5:0).

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