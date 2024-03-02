Питерец ради страховки угнал машину сам у себя, повесив на неё номера с такой же машины жены

СМИ рассказали о фальшивом угоне иномарки в Питере ради получения страховки, причём этой аферой занялся не простой гражданин, а заместитель директора одной коммерческой конторы, то есть человек не бедный, но видно жадный до денег.
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