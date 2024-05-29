В Омске завтра откроют памятник бродячему поэту Аркадию Кутилову. Эту идею вынашивал экс-губернатор Леонид Полежаев.
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В Омске завтра откроют памятник бродячему поэту Аркадию Кутилову. Эту идею вынашивал экс-губернатор Леонид Полежаев.