Зеленского лишили места за столом переговоров о судьбе Украины

МОСКВА, 14 января, ФедералПресс. Владимир Зеленский больше не имеет возможности влиять на дипломатические процессы, касающиеся Украины, заявил первый заместитель председателя международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.
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