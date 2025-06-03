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Еще две установки залпового огня HIMARS уничтожены ударами "Искандеров"

Еще две установки залпового огня HIMARS уничтожены ударами "Искандеров"

1 июня российские тактические баллистические ракетные комплексы “Искандер-М” уничтожили две высокомобильные реактивные системы залпового огня HIMARS ВСУ в Сумской области.

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