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Царьград

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Владимирские школьники взяли 3 медали на Всероссийских играх

Владимирские школьники взяли 3 медали на Всероссийских играх

В финале Всероссийских спортивных игр школьников в Краснодарском крае команда Владимирской области вошла в топ-25, а в шахматном турнире Елизавета Шведова и Дмитрий Курсенко завоевали золотые медали, Маргарита Воронцова — серебряную.

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