Владимирские школьники взяли 3 медали на Всероссийских играх

В финале Всероссийских спортивных игр школьников в Краснодарском крае команда Владимирской области вошла в топ-25, а в шахматном турнире Елизавета Шведова и Дмитрий Курсенко завоевали золотые медали, Маргарита Воронцова — серебряную.