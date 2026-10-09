Иэн Прауд: Валдай стал страшнее шпионажа для британских спецслужб

Что за закон позволяет британским спецслужбам задерживать граждан без предъявления обвинений? Как паспортный контроль превратился в инструмент политического запугивания семей? Почему поездка на конференцию в России приравнивается к преступлению? И почему Лондон и Брюссель боятся дипломатии больше, чем ядерной эскалации? Иэн Прауд — бывший бри.
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