Иэн Прауд: Валдай стал страшнее шпионажа для британских спецслужб

Что за закон поз­во­ля­ет бри­тан­ским спец­служ­бам задер­жи­вать граж­дан без предъ­яв­ле­ния обви­не­ний? Как пас­порт­ный кон­троль пре­вра­тил­ся в инстру­мент поли­ти­че­ско­го запу­ги­ва­ния семей? Поче­му поезд­ка на кон­фе­рен­цию в Рос­сии при­рав­ни­ва­ет­ся к пре­ступ­ле­нию? И поче­му Лон­дон и Брюс­сель боят­ся дипло­ма­тии боль­ше, чем ядер­ной эска­ла­ции? Иэн Пра­уд — быв­ший бри­.