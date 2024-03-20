Собянин рассказал, как принять участие в земельно-имущественных торгах Москвы

Участвовать в торгах можно, не покидая дома В своем Telegram-канале глава Москвы Сергей Собянин сообщил, что увеличение количества участников земельно-имущественных торгов в столице составило 54% в прошедшем 2023 году.
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