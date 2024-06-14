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Макдэвид, Драйзайтль, Бушар, Хайман и Нюджент-Хопкинс ни разу не забили в финале с «Флоридой». Они лучшие бомбардиры «Эдимонтона» в регулярке

«Ойлерс» дома уступили «Флориде» (3:4, 0-3) в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли.  Отметим, что капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид в регулярном сезоне-2023/2024 набрал 132 (32+100) очка, Леон Драйзайтль –106 (41+65), Эван Бушар – 82 (18+64), Зак Хайман – 77 (54+23), Райан Нюджент-Хопкинс – 67 (18+49).

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