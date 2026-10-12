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Новости Тамбова

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Тамбовская "Академия футбола" завершила сезон ЮФЛ Центр на 10 месте

Тамбовская "Академия футбола" завершила сезон ЮФЛ Центр на 10 месте

Тамбовская "Академия футбола" подвела итоги ЮФЛ Центр 2026. Обе команды - U-16 (2010 года рождения) и U-15 (2011 года рождения) - заняли 10-е место в своих турнирных таблицах.

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