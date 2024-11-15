Дмитрий Чернышенко провел совещание по питанию в школах

Вице-премьер сделал акцент на необходимости активизировать использование цифровых сервисов Вице-премьер Дмитрий Чернышенко провёл заседание рабочей группы по установлению единых требований к организации закупок продуктов питания для школ и детских садов, а также по обеспечению госконтроля по вопросам детского питания.
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