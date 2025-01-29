Президент РФ подписал указ «О праздновании 250-летия основания Павловского дворцово-паркового ансамбля»

Глава государства постановил провести в 2027 году мероприятия, посвященные юбилею ГМЗ «Павловск» Президент России поручил Правительству РФ в трехмесячный срок создать оргкомитет, а также обеспечить разработку и утвердить план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования.