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Регионы России

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Назаров прокомментировал продление отстранения сборных России от ИИХФ до сезона 2026/27

Назаров прокомментировал продление отстранения сборных России от ИИХФ до сезона 2026/27

Бывший тренер клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Андрей Назаров выразил своё мнение по поводу решения Международной федерации хоккея (ИИХФ) продлить отстранение сборных команд России от участия в международных турнирах до сезона 2026/27.

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