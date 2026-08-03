Назаров прокомментировал продление отстранения сборных России от ИИХФ до сезона 2026/27

Бывший тренер клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Андрей Назаров выразил своё мнение по поводу решения Международной федерации хоккея (ИИХФ) продлить отстранение сборных команд России от участия в международных турнирах до сезона 2026/27.
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