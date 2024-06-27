Дело о гибели маленького туриста в Карелии дошло до Москвы

Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании дела о гибели семилетнего мальчика на Ладоге Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю карельского управления СК доложить о ходе расследования дела о гибели семилетнего мальчика на Ладожском озере.