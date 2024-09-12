«Письмо солиста, который пришел сказать, чтобы на него не рассчитывали»

ВЗ

Вячеслав Зязев

О чем это? Дураки, которые не способны любить, сдыхают в одиночестве! Бодибилдинг- это изобретение уродов для идиотов! На хрена такой путь к совершенству, если ты никому не нужная пустышка?Но вам этого никто не скажет! Перевалит жизнь за 42 года и раздастся первый звоночек: «Ради чего жил?». Одна радость, что санитары в морге скажут: «Лежит как Аполлон, а «наш мясник» сейчас его распластает как свинью!». Парадокс: большинство детей вырастает в семье и любви! А выросший мальчик живет почему-то без семьи и любви! Резюме: написанное мной всего лишь описание долгих наблюдений, а не Учение о нравственности, типа, «и возлюбите друг друга, как Бога своего!». Одинокие дебилы не любят глядеть на себя со стороны! Какая скука!