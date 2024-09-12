«А я вот напишу про себя. Мне исполнилось 39 лет, давным давно в разводе. Свое жилье и неплохое, машина, дача.
«Письмо солиста, который пришел сказать, чтобы на него не рассчитывали»
Комментарии
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ВЗ
Вячеслав Зязев
О чем это? Дураки, которые не способны любить, сдыхают в одиночестве! Бодибилдинг- это изобретение уродов для идиотов! На хрена такой путь к совершенству, если ты никому не нужная пустышка?Но вам этого никто не скажет! Перевалит жизнь за 42 года и раздастся первый звоночек: «Ради чего жил?». Одна радость, что санитары в морге скажут: «Лежит как Аполлон, а «наш мясник» сейчас его распластает как свинью!». Парадокс: большинство детей вырастает в семье и любви! А выросший мальчик живет почему-то без семьи и любви! Резюме: написанное мной всего лишь описание долгих наблюдений, а не Учение о нравственности, типа, «и возлюбите друг друга, как Бога своего!». Одинокие дебилы не любят глядеть на себя со стороны! Какая скука!
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14 час.
Светлана Петрова
цинично, наступает момент, когда материальное становится не первостепенным и скука разъедает, в 39 ставить на первое место материальное уже не комельфо, эгоизм махровый, самовлюбленные люди и порождают таких же циников, которые непременно должны учиться в лучших школах, вузах, дорогое шмотье, и вырастает пустота со стеклянными глазами, пожив с матерью-одиночкой могут еще и научиться чему-то через труд
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11 час.
Марина Петрова
Жизнь поставит на место такого "солиста". Он еще не знает, что его ждет. Возможно попадет в такие обстоятельства, при которых ему уже никто не сможет помочь, только верная женщина, жена. А сейчас у него просто не работают мозги, а работает другое место.
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11 час.
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