Компания ГЕРОФАРМ вместе с сетью фитнес‑клубов запускает федеральный проект «Здоровый вес». Впервые в России фармпроизводитель и представители фитнес‑индустрии объединились, чтобы продвигать научно обоснованные подходы к снижению весаКомпания ГЕРОФАРМ вместе с сетью фитнес‑клубов запускает федеральный проект «Здоровый вес».
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