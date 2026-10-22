Компания ГЕРОФАРМ вместе с сетью фитнес‑клубов запускает федеральный проект «Здоровый вес». Впервые в России фармпроизводитель и представители фитнес‑индустрии объединились, чтобы продвигать научно обоснованные подходы к снижению весаКомпания ГЕРОФАРМ вместе с сетью фитнес‑клубов запускает федеральный проект «Здоровый вес».