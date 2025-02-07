Ford становится протекционистом, поскольку убытки от электромобилей превысили 5 млрд долларов

У генерального директора Ford Джима Фарли есть вопрос по поводу угрожающих тарифов президента Дональда Трампа на импорт из Мексики, Канады и Китая: Зачем на этом останавливаться? Фарли сказал в среду на телефонной конференции, что избирательный подход Трампа «не имеет смысла».