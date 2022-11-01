Израиль — на пороге возвращения Нетаньяху. В стране снова выбирают парламент

Пятые за четыре года выборы в кнессет пройдут в Израиле во вторник, 1 ноября. Опросы общественного мнения не выявили, на чьей стороне предпочтения большинства избирателейВ большинстве государств состав парламента меняется где-то раз в четыре года.
Пятые за четыре года выборы в кнессет пройдут в Израиле во вторник, 1 ноября. Опросы общественного мнения не выявили, на чьей стороне предпочтения большинства избирателейВ большинстве государств состав парламента меняется где-то раз в четыре года.
Свежие комментарии